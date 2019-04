Luitejooksule on oodata rekordarv osalejaid

Varajane ja meeldiv kevadilm, spordisündmuse ajaloo esimene medal ning Luitemaa ehe loodus on osutunud spordisõpradele sedavõrd suurteks magnetiteks, et paar päeva enne eelregistreerimise lõppu on jooksu ja käimisretke distantsidele järel vaid mõnikümmend pääset. Sel põhjusel eksisteerib võimalus, et registreerimine suletakse varemgi.

8,3 km rajale lubatakse 790 jooksjat, 190 ajavõtuga ning 90 ajavõtuta käimisretkelist. Kahele koertega seotud distantsile (5,4 ja 8,3 km) on kokku sadakond kohta ning lapsi ollakse mõnesaja meetrisel ringil valmis vastu võtma kuni 500.

Spordisündmuse rajad pakuvad kauneid loodusvaateid ja mõõdukat sportlikku väljakutset igaühele – valdavalt pehmel metsaalusel pinnasel kulgev distants läbib Luitemaa looduskaitseala ning seal asuvad luited Torni- ja Tõotusemägi on Eesti kõrgeimad. Just sel põhjusel liigitub jooks elamusspordi kategooriasse.

“Luitejooks on oodatud sündmuseks mitte ainult Pärnumaa, vaid paljude Eesti spordisõprade jaoks, sest tähendab kevad-suvise hooaja algust ja värsket starti. Luitemaa loodusest saadav elamus toob väikesesse Rannametsa külla kuni 1500 erinevate eesmärkidega inimest, sest pakub igaühele midagi,” rääkis sündmuse peakorraldaja Vahur Mäe ning arvas, et menu põhjuseks on kindlasti ka unikaalne medal.

Stardid:

10.00 Koerte luitekross (5,4 km)

11.30 Lastejooksud (200 m, 400 m)

13.00 Luitejooks ja -retk (8,3 km)

13.05 Koerte luiteretk (8,3 km)

Eelregisteerimine kestab korraldaja veebilehel 17. aprilli hilisõhtuni või kuni kohti jätkub. Piiratud arv kohti on saadaval ka 21. aprillil Rannametsas.