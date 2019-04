Liikumine on au sees! Männiku Neljapäevakul osales üle 700 orienteeruja

Päevakulistele oli ette valmistatud 13 erineva pikkuse ja keerukusega orienteerumisrada, mille hulgast sai igaüks enesele sobiva valida. Kohal oli välitoitlustus ja kõige nooremad said vanemate metsajooksu ajal lustida lastehoius. Päris esimest korda kohale tulnuid juhendasid rajal kogenud orienteerujad.

"Kui osalejaid jagub on korraldada lust ja lillepidu!" rõõmustas Tallinna Orienteerumisneljapäevakute peakorraldaja Mait Tõnisson. "Oleme Orienteerumisliidu ja RMK'ga viimasel kolmel aastal palju panustanud päevakuorienteerumise populariseerimisele ja saame tõdeda, et see töö on vilja kandnud - ikka ja jälle leiavad värskes õhus tervise taga nõudjad tee orienteerumispäevakuile! Tallinna Neljapäevakuid korraldame sel aastal 23 - igal neljapäevaõhtul kuni septembri keskpaigani välja! Järgmine kord saame kokku 2. mail Saku lähedal Saustinõmmel."