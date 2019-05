Lennukas persoon: Leho Haldna: orienteerumine on ala, mis jääb kogu eluks

IOF tegeleb mitme erineva alaga, lisaks orienteerumisele toimuvad tippvõistlused suusa- ja rattaorienteerumises. Puuetega inimeste kaasamiseks on loodud eriline võistlusala : teerajaorienteerumine. Hinnanguliselt on orienteerujaid maailmas kokku üle 2 miljoni ja see arv kasvab pidevalt. Orienteerumise üks võlusid on see, et selle ala harrastamisel ei ole vanusepiire ning alustada võib igas vanuses.

Orienteerumises on aasta kaks tippsündmust MM ja rahvusvaheline orienteerumispäev.

MM-i programmis on tänavusest aastast oluline muudatus see, et sprindialadel on omaette MM alates 2020.aastast. Traditsioonilise ehk metsas toimuva orienteerumise MM on augustis Norras ja ETV plaanib sealt teha otseülekandeid.

Rahvusvaheline orienteerumispäev on maikuus ja selle aasta eesmärgiks on 500 000 osalejat. Orienteerumispäevale on oodatud kõik, kuid eelkõige on tähelepanu noortel, kellele see oleks esimene kokkupuude orienteerumisega.

Orienteerumine ei ole olümpiaala, kuid alaliidu eesmärk on viia orienteerumine olümpiamängudele. Tänaste reeglite kohaselt on ainuke võimalus uutele aladele antud läbi korraldava riigi soosingu ja nende ettepaneku ROKile. Proovisime viimati pääseda 2024 Pariisi OM-ile, kohtusime orgkomiteega, kuid kahjuks ei valitud meid seekord nelja lisaala hulka. Aga töö jätkub tuleviku nimel!

Oled praegu Austraalias seoses Sportaccord üritusega räägi palun sellest?

Kord aastas kogunevad kõik spordialaliidud ca 120, paljud spordiga seotud muud ettevõtted, organisatsioonid ja võistluste korraldamisest huvitatud linnad või regioonid nädalaks ühte kohta. Toimuvad erinevate spordiühenduste aastakoosolekud, spordimess, koolitused, diskussioonid jne. Esindan siin IOF-i koos Rootsis elava ameeriklasest IOF peasekretäriga.

” Mai on Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile, Eesti Orienteerumisliidu ning Kultuuriministeeriumi eestvedamisel kuulutatud 2019. aastal orienteerumiskuuks. Leho Haldna

Kui kõrgel tasemel on Eesti orienteerumine?

Eesti orienteerumine on minu arvates maailmas keskmiselt võttes esikümne lõpus. Eesti üks tugevusi on aktiivsed inimesed ja korralik organisatsioon, mis võimaldab rahvusvõistkondi ette valmistada ja ka ise võistlusi kõrgel tasemel korraldada. MM-il on Eestil olnud viimastel aastatel medalivõimalus õhus mitmel korral, kuid nagu teame, on neljas koht jama.

Kuidas mõjutab orienteerujaid metsa aktiivne raiumine?

Metsa tuleb majandada, kuid mitte ühes kohas ja korraga. Kuna mitmel aastal ei ole soojad talved lubanud pehmele pinnasele raiuma minna, siis on paar päris ilusat kuiva aluspinnasega ja tehnilist orienteerumismaastikku praegu lagedaks raiutud. Lageraie järel on maastikul joosta ja orienteeruda lihtne, kuid paari aasta pärast on seal juba võsa peal ning siis tuleb järgmised 20 aastat taluda tihedat metsa, kus keeruline orienteeruda. Positiivne on siin see, et umbes 20 aasta pärast saab jälle rahulikult järgmised 50 aastat orienteeruda. Seda muidugi juhul, kui neid kohti ei ole vahepeal kaitse alla võetud.

Leho Haldna Leho Haldna erakogu



Kuidas kulges Sinu liikumistee, milline lapsepõlv Sul oli?

Õppisin Tartu 7. Keskkoolis, mis enne Tartu laulukallakuga kooliks saamist oli spordis kõva tänu kehalise kasvatuse õpetajatele. Alustasin kergejõustikutreeningutega 3.klassis, siis käisin Tartu Korvpallikoolis, kuni leidsin 16-aastasena orienteerumise kui spordiala. Muide, esimene tutvus orienteerumisega oli mul 12-aastaselt Tartu neljapäevakul, kuhu viis mind mu ema.

Oled ise olnud edukas tippsportlane, mida oleks teistel Sinust õppida?

Arvan, et ma ei ole allaandja tüüpi, vaid võitlen alati lõpuni. Tuleb tunnistada, et olen võistlusI pooleli jätnud, kui olukord on lootusetu ehk olin selleks hetkeks nii palju eksinud. Aga mõttega, et võidelda tuleb lõpuni, olen alati starti läinud.

Millal taipasid, et liikumine ei ole ainult hobi, vaid on võimalik pürgida kõrgemale?