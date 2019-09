Laupäeval lõbustavad jooksusõpru Lemsalu ja Kala, pühapäeval Taukari bänd

Laupäeva õhtul leiab Vabaduse väljakul aset vägev kontsertprogramm, kus astuvad üles Liis Lemsalu Band ja legendaarne ansambel Kala. Ise alati sportlik Liis Lemsalu oli vaimustuses, et saab esmakordselt Sügisjooksu publikule esineda ning lubas Eesti suurimast jooksust osavõtjaile meeldejääva kontserdi anda. Sel suvel uuesti lavalaudadele astunud ansambel Kala on 1991. aastal Tallinna Ülikooli näitejuhtide kursusest alguse saanud rock-ansambel. Peale seitsmeaastast pausi otsustasid Sepo Seeman, Venno Loosaar ja Priit Valkna, et aitab vaikusest küll. 7. septembril, Vabaduse väljakul, esitatakse nii vanu lugusid, kui uut materjali. Liis Lemsalu Band alustab kell 18.00 ja ansambel Kala läheb lavale kohe pärast 10 km autasustamist kell 19.15. Vabaduse väljaku kontserdid on kõigile tasuta.

Laupäeval tasub kohale tulla terve perega, sest 7. septembri päeval toimuvad Hirvepargis Mesikäpa lastejooksud, kuhu on juba kirja pannud üle kahe tuhande väikese jooksusõbra. Lapsi saab tasuta registreerida internetiaadressil www.jooks.ee.

Pühapäeva, 8. septembri hommikul kell 9 algab klassikaline 42,195 kilomeetri pikkune maratonijooks ning kell 10.15 lähevad poole lühemale distantsile poolmaratonist osavõtjad. Mõlema distantsi start ja finiš on Viru väravate juures. Tänavuse maratoni ja poolmaratoni rada viib jooksjad Kalamaja, Pelgulinna, Haabersti, Kopli ja Rocca al Mare kanti ning Stroomi rannapargi teedele. Maratonist osavõtjad saavad joosta ka läbi Tallinna loomaaia ning Õismäe raba läbivatel uhiuutel kergliiklusteedel. Südalinna naastakse mööda Kopli ja Suurtüki tänavat, Rannamäe teed ning Mere puiesteed kuni Viru väravate juures asuva finišini.

Kõigil distantsidel on rajal ergutuspunktid, kus astuvad üles erinevaid muusikastiile viljelevad DJ-d ja muusikud. Omapoolsed ergutustiimid on välja pannud ka mitmed Tallinna Maratoni koostööpartnerid nagu Tallink, Sportland, Kultuurikatel, Optibet, Tartu Mill, Ironman ning jooksuklubid Jooksupartner ja Sparta.

Pühapäeval kell 12.30 on Vabaduse väljakul Tallinna Maratoni ja Eesti meistrivõistluste võitjate autasustamine. Kohe pärast autasustamist astub üles Karl-Erik Taukar Band.