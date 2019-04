Kultuuriministeeriumi plaan: nelja aasta pärast olgu igas maakonnas kuni kaks tervisespordikeskust kunstlume tootmise võimekusega

Nelja-aastase toetusperioodi lõpuks peavad toetatud tervisespordikeskustes olema rajatud valgustatud liikumisrajad ja loodud kunstlume tootmise võimekus.

Riigi toel arendatakse igas maakonnas välja kuni kaks keskust, mis pakuvad aastaringselt mitmekesiseid võimalusi tegeleda liikumisharrastustega vabas õhus ning tasuta, seisab Kultuuriministeeriumi pressiteates.

Meediale läkitatud teates tuuakse välja, et ka alusdokument "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" seab eesmärgiks jõuda liikumisaktiivsuses ja osalejate arvus Põhjamaade tasemele, mis eeldab vähemalt kahe kolmandiku elanikkonna hõivamist liikumise ja spordiga, kuid selleks on tarvis kujundada eri vanuserühmade vajadustele sobivad tingimused.

"Eestimaalastest liigub praegu iga kolmas inimene, mida on liiga vähe. Selleks, et jõuaksime järele Põhjamaadele, peab häid teenuseid ja mitmekülgseid liikumisharrastuse viise pakkuv sporditaristu olema kättesaadav," ütles kultuuriminister Saar. "Tervisespordikeskuste toetus on jõuline samm, et kõigis Eesti piirkondades tekiks mitmekülgseid võimalusi tervisespordiga tegelemiseks."