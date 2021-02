Kas Tartu Maratoni võit tuleb üle 16 aasta Eestisse?

2019. aasta Tartu Maratonil esmakordselt võidu võtnud soomlane Niko Koskela on ka sellel aastal stardijoonel ja hakkab tihedat konkurentsi pakkuma kahele eestlasele – Nordic Jobs Worldwide’i kuuluvale Mart Kevin Põllustele ning tema tiimikaaslasele Henri Roosile.

Viimati võitis Eesti mees Tartu Maratoni 2005. aastal, kui Elvas finišeeris esimesena Raul Olle. Küll aga on lootust, et tänavusel Tartu Maratonil see pikk periood lõppeb. Eestlastest on kindlasti parimad väljavaated kõrgele kohale Mart Kevin Põllustel, kes on sel hooajal võitnud Estoloppeti sarja kuuluva Alutaguse maratoni ning parandanud resultaate rahvusvahelises maratonisarjas Visma Ski Classics. 2019. aasta Tartu Maratonil kaotas ta parima eestlasena Niko Koskelale vaid kuus sekundit. Tugevamate heitluses tahab kindlasti oma sõna sekka öelda ka Henri Roos.

Naistest on peafavoriit Tartu Maratoni kahekordne võitja Tatjana Mannima. Talle üritab omakorda vastu saada Hanna-Brita Kaasik.

Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt leiab, et rajaolud on praegu ideaalsed, kuid enne pühapäevast starti võivad need veel muutuda. “ Tean, et pühapäevaks lubatakse sulailma. 100% ei saa siiski milleski kindel olla ja lõplikud rajaolud selguvad ikkagi maratonipäeval,“ tõdeb ta.

19. veebruari seisuga on end Tartu Maratoni põhipäevale kirja pannud 3684 inimest – 63km peale 2670 ja 31km omale 1014.

47. Tartu Maratoni 63 km distants stardib pühapäeval Otepäält kell 9.00, lühema ehk 31 km suusatajad kuulevad esimest stardipauku Arulas kell 12.30.

---

Terviseameti nõuete kohaselt ei ole tänavusele Tartu Maratonile pealtvaatajad lubatud. Kohale võivad tulla vaid osalejad ning maratoni korraldamise ning teenindamisega seotud isikud.

Ainult stardinumbri või vastava loaga

Osaleja pääseb Tehvandi suusastaadionile ja Arulas stardialasse ainult stardinumbri või korraldaja-teenindaja akrediteeringu alusel.

Rajal, teeninduspunktides ning finišis võivad samuti viibida ainult vastava loa saanud inimesed. Ka eliitsportlaste jootmine on lubatud vaid akrediteeritud saatjatele. Saateautod ei tohi rajal liikuda ja teeninduspunktide parklatesse sissesõit on lubatud ainult korraldajalt saadud autoloaga. Reeglite järgimist kontrollivad turvatöötajad.