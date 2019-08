Jookse laste toetuseks!

Esmakordselt Eestis saavad kõik osaleda heategevuses, läbides ühe Tallinna maratoni distantsidest. Kogutud summa annetatakse Liikumispuudega Laste Toetusfondile.

Spordiennustuse ja internetimängude portaal Optibet alustas heategevuskampaaniaga „Sinu parim aeg head teha“, millega kogub raha Liikumispuudega Laste Toetusfondi toetamiseks.

Kampaania raames saavad kõik Optibeti sügisjooksul ja Tallinna maratonil jooksjad anda omapoolse panuse heategevusse, registreerides konto Optibeti portaalis, valides endale jooksudistantsi ja seades omale ajalise eesmärgi. Iga registreerunud jooksja eest annetab Optibet Liikumispuudega Laste Toetusfondile 10 eurot ning iga jooksja eesmärgi täitumisel 20 eurot.

„Meil on hea meel tõdeda, et üha enam leiavad heategevusorganisatsioonid toetust suurte rahvaspordiürituste abiga. See on väga tänuväärne, sest nii saavad abi ka need lapsed, kelle peredel puudub majanduslik võimekus vajalike teraapiate ja abivahendite eest tasumiseks. Oleme tänulikud Optibetile, et nad on meie tegevust märganud,“ ütles Liikumispuudega Laste Toetusfondi looja ja eestvedaja Sirli Jassov.

Optibeti brändijuhi Rage Riismanni sõnul on Tallinna maraton aastatega kasvanud väga populaarseks ja suureks rahvaspordiürituseks. „Nägime, et Tallinna maraton kannab endas sarnaseid väärtusi ja areneb kiirelt nagu Optibetki ning sügisjooksu toetamine tundus loogilise sammuna. Soovisime kampaaniale lisaväärtust tuua heategevusega, aidates neid, kes seda väga vajavad,“ sõnab Riismann ja kutsub üles kõiki jooksjaid heategevusega liituma.

Optibeti spordiennustust ja internetikasiinot haldab Eestis registreeritud ettevõte Optiwin OÜ, millel on ka maksu- ja tolliameti väljastatud tegevusluba.