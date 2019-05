Homme toimub suurim naiste liikumissündmus Tallink Maijooks

Koos tuhandete liikumist armastavate naistega lähevad Maijooksu rajale populaarse noortebändi "Öed" solistid Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand, tuntud blogija Brigitte Susanne Hunt, Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, Sky+ saatejuht Aili Sture, Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, Europarlamenti kandideeriv sportlik poliitik Marina Kaljurand, Eesti kolmikhüppe rekordiomanik Kaire Leibak ja paljud teised tublid erinevate elualade esindajad.

Samal ajal kui naised on valmistumas stardiks ja liiguvad rajal finišisuunas, töötab Meestehoid, kus meestele jagub nii sportlikke kui meelelahutuslikke tegemisi terveks päevaks. Meestehoius saab seekord testida oma oidu põgenemistoas, ronida liikuval lindil, mängida lauahokit ja teha palju muud põnevat. Meeste peamine ülesanne sel päeval on aga naistele kaasa elada ja ergutada. Maijooksu ajal on Tallinna Lauluväljakul traditsiooniliselt avatud tervisemess, kus on arvukalt esindatud spordi- ja vaba-aja kaupade pakkujad, tutvuda saab mitmete tervisetoodete ning -teenustega, kohal on tervisliku toidu pakkujad, registreerida saab tervisespordiüritustele ja müügil on eritellimusena valminud unikaalsed jooksusärgid. Maijooksutervisemessil pakutavaga saab tutvuda siin: http://www.jooks.ee/et/maijooks/expo

Päeva lõpetab traditsiooniline kevadkontsert, mille peaesineja on seekord Ott Lepland.

Maijooks on Eesti läbi aegade suurim naistele suunatud tervise- ja liikumissündmus, millel on kolmekümne kahe aasta jooksul sportlikult aega veetnud üle kahesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal.

Homme Tallinna Lauluväljakul toimuvale regiooni suurimale naiste liikumissündmusele Tallink Maijooksule kestab registreerimine internetilehel www.jooks.ee kuni reede õhtu kella 17.00-ni. Laupäeva hommikul alates kella kümnest saab seitsmekilomeetri pikkusele jooksu-, käimise- või kepikõnnidistantsile kirja panna Maijooksu sekretariaadis Tallinna Lauluväljakul.

Arvestades suurt osalejate arvu, tasub Maijooksule tulla aegsasti. Mõistlik on auto koju jätta ning sõita kohale ühistranspordiga või tulla tervisliku päeva puhul üldse jalgsi. Saabuda võib ka jalgrattaga, sest Lauluväljaku Mere värava juures on avatud rattaparkla. Kui siiski tullakse autoga, peab jälgima liiklusreguleerijate märguandeid ning parkima selleks ettenähtud parklates ja parkimiskohtadel Pirita teel või Eesti Näituste parklas. Maijooksu rajale parkimine on rangelt keelatud.

Maijooksuaegse liiklusinfo leiab lingilt: http://www.jooks.ee/et/maijooks/liiklusinfo