Gerd Kanter kavatseb septembris maratoni läbida

19. augustil 2008 võitis Kanter Pekingi olümpiamängudel kettaheites kuldmedali. Kahe aasta eest tippspordist loobunud mees püstitas olümpiavõidu aastapäeval endale uue sportliku eesmärgi, lubades tänavuse Tallinna Maratoni raames läbida 42,195 kilomeetri pikkuse maratonidistantsi.

"Mulle meeldib endale väljakutseid esitada ning müüte murda. Laialt on levinud arvamus, et suured tugevad mehed reeglina ei jõua joosta ega viitsi kuigi pikalt liikuda. Vastupidavus on nii iga spordiala kui kogu elutegevuse üks olulisemaid alustalasid, mida on võimalik arendada terve elu jooksul," ütleb Kanter Tallinna Maratoni pressiteates.

"Põhjaladumiseks, motivatsiooniks ning tervisekilomeetrite kogumiseks on korraldajate poolt väljapakutud "maratoni kombo" idee suurepärane võimalus igaühele. Tänavust aastat iseloomustav Tallinna Maratoni vastutustundlik üleskutse, "Seekord liigume eraldi, aga siiski koos!", liigutas mind samuti. Nii otsustasingi osaleda ja läbida septembrikuus 42,2 kilomeetrit. Olümpiavõitjana saan olla eeskujuks ja innustada inimesi tervislikult liikuma. Septembris on kõigil võimalik minuga koos Tallinna Maratoni virtuaaljooksul osaleda ja mulle ära teha. Seda iga päev ei juhtu ja võimalust tuleb kasutada."

1.-30. septembrini toimuva Tallinna Maratoni virtuaaljooksu populaarseim distants kombineeritud maraton ehk "maratoni kombo", on jõukohane igale jooksusõbrale ja liikumisharrastajale. Täispikk maratonidistants tuleb septembrikuu jooksul läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. Ühekorraga tuleb läbida minimaalselt kümnendik maratonist ehk 4,2 kilomeetrit.

Peale "maratoni kombo" on kavas viie- ja kümnekilomeetrised distantsid, poolmaraton (21,1 km) ning klassikaline maratonijooks (42,2 km).

Osalema oodatakse nii neid, kel see juba traditsiooniks saanud, samuti neid, kes alles alustada plaanivad. Jõukohaseid jooksu- ja käimisdistantse leidub kõigile. Igaüks saab kehtestatud reegleid järgides enda poolt registreeritud distantsi läbida väljavalitud marsruudil omale sobival ajal septembrikuu jooksul. Pärast distantsi läbimist tuleb osalejal seda kinnitada ning oma jooksu tõestus korraldajatele virtuaalkeskkonda üles laadida. Kõigile virtuaaljooksul osalejatele saadetakse elektrooniliste kanalite kaudu e-diplom ning posti teel unikaalne medal vastavalt läbitud distantsile.