FOTOD | Öises Viljandis toimus 60. korda jüriöö jooks orienteerumises

Jüriöö jooks on Eestis igal aastal jüripäeva paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Võistkonna suuruseks on viis liiget, kellest kaks on naised, joostakse järjestuses mees-naine-mees-naine-mees.

Tegemist on üle Eesti ringi reisiva spordivõistlusega. Viimati peeti see võistlus Viljandis 1972. aastal. Lossimägedes peetava jooksuga meenutati 1343. aastal aset leidnud jüriöö ülestõusu.

Jooksjatel oli väga mitmekülgne rada: oli kiirelt joostavaid linnatänavaid, keerulisemat ja aeglasemalt joostavat metsast ala ning rasket reljeefi ja huvitavaid ajaloolisi paiku.

Võistlused lõppesid pühapäeva esimestel tundidel.