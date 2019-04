Filter Temposarja lisandub uus etapp

Kuuest osavõistlusest ja finaaletapist koosnev Filter Temposari algab mai esimesel päeval Jüris. Hooaja vältel võisteldakse veel Maardus, Pirital, Kiilis ja Iklas-Ainažis.

Kui seni oli start ratturitele avatud 17.15-19.45, siis nüüd on aega rajale minna kella 19.30-ni. Jooksjatele tähendab see omakorda võimalust varem (vahemikus 19.35-19.50) startida. Muudatuse eesmärgiks on vähendada asjatuid tühje auke võistluse keskel ja vältida põhjendamatult pikka teede sulgemist.

Filter Temposarja seitsmest etapist läheb arvesse viis paremat tulemust. Kui varasemalt elimineeriti kaks nõrgemat tulemust alles hooaja lõpus, siis nüüd viiakse koondprotokollide koostamisel nõrgemate tulemuste kõrvaldamine läbi nii, et kõigi võistlejate ühte madalaimat punktisummat ei arvestata alates 3. etapi järgsete koondtulemuste koostamisest ning kahte nõrgemat tulemust ei arvestata alates 5. etapi järgsete koondtulemuste koostamisest.

Kui varasemalt tekkis avaetapil katkestanud ratturil võimalus sarja liidriks tõusta alles hooaja lõpus, siis nüüd saab ta liidrisärgi hõivata juba pärast 3. osavõistlust. Kaks viimast etappi ei oma koondarvestuses enam sedavõrd suurt jokkeri efekti kui varem.

Filter Temposari 2019:

1. mai eraldistart 15 km / 5 km Jüri

15. mai eraldistart 10 km / 5 km Maardu

29. mai paarissõit 25 km / 5 km Kiili

12. juuni eraldistart 10 km / 5 km Pirita

19. juuni eraldistart 20 km / 5 km Aruküla

24. juuli paarissõit 25 km / 5 km Kiili

FINAAL 25. august eraldistart 25 km / 5 km Ikla-Ainaži