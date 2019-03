Filter Maanteekarikasarja uuel hooajal hakkab kehtima mitu olulist uuendust

Muudatused koondarvestuse pidamises

Seoses sarja paisumisega kaheksaetapiliseks lähevad hooaja kokkuvõttes arvesse senise viie parema tulemuse asemel kuus paremat tulemust. Kui varasemalt elimineeriti kaks nõrgemat tulemust alles hooaja lõpus, siis nüüd viiakse koondprotokollide koostamisel nõrgemate tulemuste kõrvaldamine läbi nii, et kõigi võistlejate ühte madalaimat punktisummat ei arvestata alates 3. etapi järgsete koondtulemuste koostamisest ning kahte nõrgemat tulemust ei arvestata alates 5. etapi järgsete koondtulemuste koostamisest.

See tähendab, et kui varasemalt näiteks võistleja sarja esimesel etapil katkestas, siis tekkis tal võimalus sarja liidriks tõusta alles hooaja lõpus. Nüüd on aga võimalik liidrisärk hõivata juba pärast 3. etappi. Kaks viimast etappi ei oma koondarvestuses enam sedavõrd suurt jokkeri efekti kui varem. Samal põhjusel muutub õiglasemaks ka stardigruppidesse paigutamine, kuivõrd 1. gruppi pääsevad koondarvestuse esimese 100 parema hulgas olevad võistlejad ning varasema korra järgi jäi sarja alguse ebaõnnestumine võistlejat stardigrupi mõttes "karistama" pikaks ajaks. Nüüd muutub see ausamaks!

Muudatused stardigruppides ja stardigruppidesse sisenemise korras

Pika distantsi stardigruppide korras muudatusi ei ole. Küll aga lühikesel distantsil. Kui lühikesel distantsil lubati stardikoridoridesse varasemalt korraga nii täiskasvanute kui ka noortesõidu osalejad, siis nüüdsest saab ka lühikesel sõidul olema sarnaselt pika sõiduga kaks stardigruppi ning noored saavad oma stardigruppi siseneda alles pärast lühikese täiskasvanute sõidu starti! Täpne stardigruppide kord on välja toodud sarja juhendi punktis 12.