Eesti vanim takistuskrossijooks Kõva Mehe Jooks üllatas uute takistustega, võidutses Jarmo Kaasiku

Kõva Mehe Jooksu lõpuprotokolli reeglitepärase aja kirja saamiseks peavad osalejad läbima-ületama kõik rajale jäävad takistused. Takistuste mitteläbimise korral tuleb osalejatel teha trahviks kätekõverdusi. Lisaks individuaalsele arvestusel selgitatakse ka kõige kõvem tiim. Kolme- kuni viieliikmelise tiimi arvestuses liidetakse kolme kiireima osaleja ajad ja väikseima ajaga tiim on võitja. Võistlejate ohutuse ja takistuste nautimise huvides on osalejad jagatud nelja stardigruppi. 1. grupis stardivad eelmisel aastal head tulemust näidanud ja ka potentsiaalsed kiiremad. Ülejäänud grupid on reeglina moodustatud registreerimise ajalise järjekorra alusel. Igas grupis läheb rajale keskmiselt 200 osalejat.

Ka seekord teeb Icebug Kõva Mehe Jooksust otseülekande Delfi TV, mis annab huvilistele ka kodus diivanil võimaluse kaasa elada atraktiivsele spordisündmusele. Lisaks on ka võistluskeskuses suur ekraan, kus kaasaelajad saavad jälgida rajal toimuvat. Icebug Kõva Mehe Jooksu lõpetajatele on uhke medal ja Crafti särk.

Info ja eelmiste Kõva Mehe Jooksude meenutused www.stamina.ee/kovamees