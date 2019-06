Eesti vanim takistuskrossijooks Icebug Kõva Mehe Jooks üllatab uute takistustega

Stamina ja Saunapunkti poolt korraldatava Icebug Kõva Mehe Jooksu distants on traditsiooniliselt 10 km ning rada on adrenaliini tõstev ja meeldejäävaid emotsioone pakkuv. Krossijooksuks sobival rajal tuleb osalejatel läbida ja ületada erinevaid looduslikke ja spetsiaalselt jooksu jaoks ehitatud takistusi.

Juba tuttavatele läbi jõe ja üle heinapallide virna jooksmisele, erinevate veetakistuste ületamisele ja läbimisele, mudas roomamisele ja torudesse sukeldumisele tuleb sel korral osalejatel ka käte jõul rippes edasi liikuda ning suur konteiner ületada.

Kell 11 saavad ka väikesed jooksusõbrad aimu takistustega jooksust, sest siis antakse start ca 400 m jooksuringile, kus kuni 10-aastased saava osaleda Kõva Kuti Jooksul.

Kõva Mehe Jooksu lõpuprotokolli reeglitepärase aja kirja saamiseks peavad osalejad läbima-ületama kõik rajale jäävad takistused. Takistuste mitteläbimise korral tuleb osalejatel teha trahviks kätekõverdusi. Lisaks individuaalsele arvestusel selgitatakse ka kõige kõvem tiim. Kolme- kuni viieliikmelise tiimi arvestuses liidetakse kolme kiireima osaleja ajad ja väikseima ajaga tiim on võitja. Võistlejate ohutuse ja takistuste nautimise huvides on osalejad jagatud nelja stardigruppi. 1. grupis stardivad eelmisel aastal head tulemust näidanud ja ka potentsiaalsed kiiremad. Ülejäänud grupid on reeglina moodustatud registreerimise ajalise järjekorra alusel. Igas grupis läheb rajale keskmiselt 200 osalejat.