Eesti üks suuremaid harrastusspordisarju avas hooaja

2018. aastal toimus üle kogu Eestimaa kokku 335 päevakut, kus 7700 erinevat harrastajat tegi üle 55 000 stardikorra. Pikkade traditsioonidega päevakud on tööpäevaõhtused orienteerumisüritused, kuhu on osalema oodatud kõik, kellele meeldib seikluslik looduses liikumine. Eesti Orienteerumisliidul on ambitsioonikas plaan kasvatada osalejatearvu veelgi.

Ühe uuendusena saab Tallinna teisipäevakute sarjaga liitumise järel pealinnas alates tänavusest orienteeruda tööpäeva õhtuti lausa neljal päeval nädalas. Mitmetes sarjades on lisaks orienteerumisjooksule olemas ka rattaorienteerumise rajad.

Päevakute peatoetaja RMK esindaja Ulvar Kaubi märkis avamisel, et mullu külastati riigimetsa rekordilised 2,7 miljonit korda, kellest orienteerujad on seltskond, kes viibib seal tihti.

Eesti Orienteerumisliidu juhatuse liige Lauri Leppik tõi välja, et RMK panus päevakusarja toetamise näol on oluline Eesti orienteerumisele, mille eest RMK pälvis ka „Spordisõber 2019“ auhinna.