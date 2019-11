Eesti terviseradade võrgustik koguneb arutama radade edasisi arenguplaane

“Seminariks saime hea sisendi terviseradade kasutajatelt, kes tagasisideuuringus oma panuse andsid. Ühtlasi õpime ka headest kogemustest oma võrgustiku sees, et üle Eesti võrdselt tasemel olla. Sügisene seminar on samuti hea kontrollpunkt meie talvehooajaks valmisoleku kohta, et juba peagi kunstlund toota ning suusaradasid hooldada,” lisas Eesti Terviserajad SA juhataja Alo Lõoke.

SA Eesti Terviserajad asutasid 2005. aastal ettevõtted Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia. Eesmärk on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku kättesaadavus aastaringseks ja tasuta liikumisharrastuseks. Praegu on Eestis üle 100 terviseraja ja 75 siseterviserada.