Eesti suurima jooksusarja kevadised üritused lükatakse edasi

Traditsiooniline Eesti jooksuhooaja suur avalöök, 1. maiks kavandatud Suurjooks ümber Viljandi järve, toimub sel aastal täpselt kolm kuud hiljem - 1. augustil. “Et tavapäraselt on Suurjooks ümber Viljandi järve toimunud maikuu esimesel päeval, siis lähtusime uue kuupäeva valikul, et see jääks samuti kuu esimesel päevale” kommenteeris Viljandi järvejooksu peakorraldaja Mati Jürisson.

3. mail toimuma pidanud Kuressaare Linnajooks viiakse läbi pühapäeval, 30. augustil. „Et kogu Eesti jooksukalender on väga tihe, ei olnud uut toimumisaega kerge leida, aga augusti lõpp tundus pisut hõredam ja nii otsustasime oma jooksu sinna nihutada. Linnajooksu puhul on tegu paljuski pereüritusega ja nii on hea võimalus lõpetada suvi ühiselt ühe suure spordipeoga,“ kommenteeris Kuressaare linnajooksu peakorraldaja Mati Mäetalu tehtud otsuse tagamaid.

Linnajooksude algselt maikuusse kavandatud kolmas etapp Rapla Selveri Suurjooks toimub 19. septembril. “Otsus Rapla Suurjooks sügisesse liigutada tulenes tekkinud sunnitud olukorrast ja suve teise poole jooksukalendri tihedusest. Suurjooksu jaoks on väga olulised Raplamaa koolide õpilased, keda soovime jooksule võimalikult palju kaasata ja septembrikuu on selleks soodne aeg. Mõistame, et edasilükkamine ja aasta teise poole ürituste kalendri tihedus teeb osalejate arvus omad korrektuurid ning seda enam soovime panustada kohalikule osalejale ja kogukonnale” kommenteeris Rapla Selveri Suurjooksu peakorraldaja Donatas Narmont.

Eesti suurim jooksu- ja liikumissari algab 13. juunil kümnendat korda toimuva Narva Energiajooksuga ja lõpeb 3. oktoobril Tartu Linnamaratoniga. Korraldajad ei saa välistada täiendavaid muudatusi seoses võimaliku muutuva olukorraga ning sellest tulenevate avalikele üritustele ajutiselt kehtestatud piirangutega.