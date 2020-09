Alo Lõoke: Pole olemas inimest, kellele liikumine kasuks ei tule!

Mida tähendab Sinu jaoks Spordinädal ja selle sõnum „Liikudes võidad alati“?

Minu arvates on see hea meeldetuletus, millest tuleks kinni haarata ning korra selle tähendusele mõelda. Olen veendunud, et pole olemas inimest, kellele liikumine kasuks ei tule. Paraku tuleb seda kasu ning regulaarse liikumise võimalikkust ja võimalusi üha enam meelde tuletada, sest see kipub meelest ära minema. Selle unustamise märkideks on levivad elustiilihaigused, erinevad terviseprobleemid, stress, ülekaalulisus ja muu. Hea tervis on enamasti meie endi teha. Kui oled terve, tuleks tervena elamise väärtusest kümne küünega kinni hoida, kui ei ole terve, siis selleni püüelda.

Alo Lõoke kalal! Erakogu

” Kui oled terve, tuleks tervena elamise väärtusest kümne küünega kinni hoida, kui ei ole terve, siis selleni püüelda. Alo Lõoke

Mis see tervena elamine Sulle tähendab?

Minu meelest on hea tunne, kui jaksad füüsiliselt ilma probleemideta kenasti treppe mööda kõrgemaid korruseid võtta või kestvusaladel mitu tundi vastu pidada või lihtsalt voodis külge pöörata, ilma et kõht seda takistaks. Tervena elamine tähendab minu jaoks terve mõistusega lihtsate asjade järgimist, et liiguksid regulaarselt ning toituksid normaalselt – söön nii palju, kui ära kulutan. Liikuma on vaja päriselt jõuda ja selle ainsaks takistuseks on enamasti inimene ise. Julgen kutsuda inimesi õue liikuma ja osutama oma vabandustele vastupanu. Väga hea tunne on pärast tunnikest looduses liikumist ja päris tore on, kui inimesed pole stressis ja on rõõmsad.

Ometigi eestlaste tervena elatud aastad ja liikumisharrastusega tegelevate hulk kasvab?

Tõepoolest. Tervena elatud aastates oleme mõne aasta võrra kasvanud, aga rõõmustamiseks on vara. Kui võrdleme Eesti inimeste tervena elatud aastate hulka teiste Euroopa riikide tulemustega, selgub, et Eesti elanike tervis on Euroopas üks kehvemaid. Kui Eesti mees elab tervena 52,7 aastat, siis eurooplaste seas parima tervisega Rootsi mees 73,7 aastat – erinevus on 21 aastat! Kuigi eestlaste keskmine vanus näitab kasvutrendi, siis tuleb kahjuks tõdeda, et elule lisanduvad aastad, aga mitte aastatele elu. Tänane keskmise eluea kasv tuleb pigem parematest ravimitest ja meditsiini arengust. Meie kesiste tulemuste taga on eesti inimeste tervisekäitumine – vähene liikumine, toitumine (vähe köögivilju, palju rasvast), suitsetamine, liigne alkoholitarbimine. Neid näitajaid vaadates tundub, et ega palju kohe päästa pole, aga saame vähemalt meie lastest kasvatada terved inimesed. See eeldab aga ka meilt eeskujuks olemist ning enda harjumust muutmist.

Kinnitan, et liikumisharrastajate hulk on kasvamas ja näeme seda ka terviseradadel. Inimesed liiguvad üha rohkem ja selle aasta kevad eriolukorra ajal tõi palju uusi liikujaid, mille üle on hea meel. Meie üritame terviseradadega seda liikumisrõõmu aastaringsena hoida.