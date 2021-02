Algas Eesti suurima rahvaspordisündmuse registreerimine, maratoni toimumise tingimused on veel selgumisel

Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu programm algab reedel 10. septembril viiekilomeetrise distantsiga, jätkub laupäeval 11. septembril 10 km RIMI sügisjooksu ja poolmaratoniga (21,1 km) ning lõpeb pühapäeval 12. septembril klassikalise maratonijooksuga (42,2 km).

Tallinna Maratoni täpne ajakava ja võistlustrassid kinnitatakse pärast seda, kui on selge kas ja millistel tingimustel on võimalik suursündmust septembris korraldada. Lõpliku otsuse tegemine sõltub koroonaviirusest tingitud võimalikest terviseriskidest ja avalikele üritustele kehtestatud reeglitest. Juhul, kui Tallinna Maraton tänavu siiski tavapäraselt toimuda ei saa, on võimalik oma osalus üle viia virtuaaljooksule või küsida osavõtutasu tagasi.

Paralleelselt tavapärase suursündmusega toimub 1.-30. septembrini Tallinna Maratoni virtuaaljooks, kus saab osaleda enda poolt välja valitud distantsil ja sobival ajal mistahes maailma nurgas. Virtuaaljooksul on ka seekord kavas eelmisel aastal ülipopulaarseks osutunud kombineeritud maraton, ehk “maratoni kombo”, mis on jõukohane igale jooksusõbrale ja liikumisharrastajale. Täispikk maratonidistants tuleb septembrikuu jooksul läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. 2020. aastal esmakordelt toimunud Tallinna Maratoni virtuaaljooksule registreeris 11 924 jooksusõpra 53 riigist.

Spordiürituste Korraldamise Klubi poolt alates 2000. aastast igal aastal toimunud Tallinna Sügisjooksud ja alates 2010. aastast järjepidevalt korraldatud Tallinna Maratonid on seni liikuma pannud veerand miljonit liikumisharrastajat. Eesti ajaloo osavõturohkeima rahvusvahelise spordisündmuse osavõturekord sündis Eesti Vabariigi juubeliaastal 2018, kui Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu distantsidel osales kokku 23 940 jooksjat ja liikumisharrastajat 67 riigist.

Tallinna Maratoni registreerimine on avatud internetiaadressil www.jooks.ee.

Soodsaim registreerimisvoor kestab 14. veebruarini.

Täna käivitus registreerimine ka Eesti suurimale jooksusarjale. Selver Linnajooksud sarja kuulub 9 jooksu: Suurjooks ümber Viljandi järve, Kuressaare Linnajooks, Rapla Selveri Suurjooks, Narva Energiajooks, Eesti Ööjooks, Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks, Tallinna Maraton, Viking Window Paide-Türi Rahvajooks, Tartu Linnamaraton. Info ja registreerimine www.linnajooksud.ee.