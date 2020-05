1988. aastast kõik Maijooksud kaasa teinud Kairit: pean minema telefoni parandama, et tänavune virtuaaljooks vahele ei jääks

"Mäletan, et esimest korda koguneti lauluväljakul kaare all. Rahvast oli üsna vähe. Kirjutati, et kokku tuli umbes 200 inimest. Rada läks mäest üles ja oli vaid kaks kilomeetrit pikk. Kohutavalt raske oli. Mõtlesin, miks ma siia ometi tulin," meenutas Kairit, kes kehva tervise tõttu kooli ajal kehalise kasvatuse tundidest tihti vabastatud oli.

"Keegi poleks minu puhul arvanud, et ma jooksma hakkan. Ma isegi ei uskunud seda. Mõtlesin, et kui selle läbi jooksen, siis järelikult ma veel elan ja suudan. See oli verstapost oma tervise ja jõudluse mõõtmiseks. Nägin lehes juhuslikult väikest kuulutust ja otsustasin osa võtta."

Tänaseks on Kairitist saanud tõeline jooksuhunt. Kõiki osaletud rahvajooksude kohta peab ta kodus spetsiaalses kaustas statistikat. Kõige aktiivsem oli ta 2016. aastal, kui läbis 72 väiksemat või suuremat rahvajooksu.

"Olen jooksnud kuus täispikka maratoni, poolmaratatone ja igasugu muid distantse. Viimastel aastatel on hakanud nädalavahetuseti nii palju jookse toimuma, et olen pidanud valima. Olen võtnud eesmärgiks võtta osa võimalikult paljudest uutest jooksudest, kus ma varem pole käinud. Igasugused pisikesed külajooskud on tihti need kõige huvitavamad," rääkis Kairit.

Maijooks on aga selline, kust ta enam puududa ei saa. "Ma pole selleks ajaks kunagi ühtegi reisi planeerinud. Tahan ikka kõik ära joosta, kui juba kunagi ette sai võetud. Ükskord kümme aastat tagasi olin haige - ilmselt mingi gripp -, aga tulin ikkagi starti, jooksin ja käisin vaheldumisi," lausus ta.

Tänavust Maijooksu virtuaaljooksu pole Kairit veel läbinud, sest tema telefonil GPS-seade lihtsalt ei tööta. "Oli väike kahtlus, kuidas ma sellega üldse hakkama saan. Mul head jooksukella pole ja telefoni GPS ei tööta. Ilmselt pean minema esindusse ja laskma selle ära parandada," ütles Kairit, kes kavatseb virtuaaljooksu läbida kodu lähedal Mustamäel.

Tallink Maijooksu 7-kilomeetrine virtuaaljooks toimub 23.-31. maini. Ürituse peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul on kolme päevaga virtuaaljooksu läbinud juba 1500 naist ning stardinimekirja on üles antud üle 5000 jooksja. "Tõotab tulla kõigi aegade osavõturohkem virtuaaljooks," arvas Lilliallik.