NOORED OLÜMPIALE | Paavo Pauklin: Tippspordi talumatu hind

Enamik noorsportlastest, kellega olen kokku puutunud, omavad veidrat arusaama, et enne tulemust ei ole võimalik saada sponsoreid. Lisaks arvavad nad, et kui tulemused ükskord tulevad, siis sponsoreid tuleb uksest ja aknast. Reaalsus on aga see, et ka arvestatava tulemuse tegemine ei too enamasti erilist sponsorrahade suurenemist. See muidugi sõltub, mis spordialal Sa tegutsed ja kas Sa ise oled ka nn turundatav ja sümpaatne sportlane.

Minu kogemuse järgi on sponsorid ikkagi nendel, kellel on sponsorite “saamiseks” mõni hea abimees, kas perekonnaliige, sõber või mänedžer. Keegi, kes teeb selleks väga süstemaatilist tööd. Loomulikult on erandeid, aga kui tulemus pole just erakordne, siis tavaliselt ei juhtu uuest Eesti rekordist midagi.

Vähemalt armastab mind rahvas...

Rahva poolehoid ja tunnustus on sportlasele väga-väga motiveeriv auhind, kuid selle puudumine omab kindlasti ka vastupidist efekti. Eesti rahvas armastab oma sportlaseid, kui nad on tipus – kui Sa oled parasjagu Leedu korvpallikoondisele tuule alla teinud või kui Sinu tulemused jätavad seljataha senised maailma tipud, siis tõstetakse Sind õlgadele ja kiidetakse. Siis rahvas tõesti armastabki Sind ja kiidab “no vot see Ott-poiss on ikka üks kõva vend küll, meie mees”.

Kuid mida ütlevad sportlased, kes ei too tiitlivõistlustelt koju järjekordset medalit või kes teevad arengus suure hüppe ja kõigi asjaolude õnnestumisel õnnestub saada 18. koht olümpiamängudel? Nad ütlevad, et rahval on suht poogen. Veab, kui ei mõnitata, et “läksid sinna meie raha eest turisti mängima või?”.