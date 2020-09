Intervjuu SA Noored Olümpiale asutaja Paavo Paukliniga: mida tähendab Noored Olümpiale ja miks see on oluline

Kuidas sündis SA Noored Olümpiale idee?

Kiire vastus on, et autoroolis 29. mail. Tegelikult võttis sellel hetkel asi juba konkreetsema kuju. Olin juba ammu tundnud, et Eesti sport on katki ja polnud mõtet loota, et see iseenesest korda saab. Pikemat aega kripeldasid hinges küsimused Eesti spordi oleviku ja tuleviku kohta, mis ei andnud rahu. Miks ei ole meil mitmetel tiitlivõistlustel kedagi, kes kõrgete kohtade eest võitleks? Miks ei ole spordis kunagi piisavalt raha? Miks nurisetakse, et spordis valitseb vanakooli mentaliteet? Miks langeb Eestis nii palju talente spordist välja ja tipus võistlevad vaid üksikud? Miks pole konkurentsi (va vehklemine ja kümnevõistlus)?

Ma uskusin, et oman piisavalt energiat, kogemusi ja ka tutvusi, et saada tegutsemiseks kokku piisav raha ning panna kokku hea meeskond, kes suudaks uue mõtteviisiga Eesti spordile uue hingamise anda.

Selle entusiasmi pealt oli hea tööle hakata. Iga asja alustamisel mängib olulist rolli asutaja energia. Kui suudad ise piisavalt suure leegiga põleda, et sellest ka teistel silmad põlema lähevad, siis hakkavad ka asjad juhtuma.

Kuidas leidsid kaaslased idee elluviimiseks?

Kogu Noored Olümpiale eestvedajate kamp teeb seda vabatahtlikult tasu küsimata, sest ainult nii saabki. Seda aega ja panust, mida Noored Olümpiale käimatõmbamisse on ligemale 10 inimest pannud, ei ole võimalik rahasse arvutada, sest see oleks üle mõistuse summa. Usun, et ainult raha eest suuri asju ära ei tee. Eks kõigil, kes lõpuks rohkemal määral selle idee elluviimisesse panustasid, oli hinges kõva spordipisik või mõni saavutamata jäänud unistus, mis hinges nii kripeldas, et nad lihtsalt pidid leidma võimaluse aidata noortel sporditalentidel oma unistusi täide viia. Suurim murdepunkt toimus minu enese jaoks siis, kui ma Gerd Kanterile helistasin ja ta ütles, et väga vahva ja ta on kambas. Siis sain aru, et seda džinni enam pudelisse tagasi ei aja ning idee tuleb lõpuni viia.

Kust tulid esimesed toetajad?

Algusest peale olen Noored Olümpiale sihtasutust juhtinud sarnaselt ettevõttele või start-upile. Esimesed toetajad tulid ikka sõprade ja sugulaste seast. Väga olulist rolli eelarve kokku saamisel mängis asjaolu, et me küsisime toetajatelt suhteliselt väikest summat (1000 eurot aastas), aga me küsisime seda paljudelt. Head sõbrad aitasid ka ise enda tuttavate seast toetajaid leida ning lõpuks saimegi kokku sellise eelarve, millega oli võimalik juba viis 10 000 eurost stipendiumi välja anda.