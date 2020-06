Vaata, millised Eesti tippjooksjad tulevad 39.jooksule ümber Pühajärve

Kuna Pühajärve jooks on pärast koroonakriisi esimene päris jooksuvõistlus, siis on võimalust kasutamas ja starti tulemas ka mitmed Eesti tippjooksjad.

Naiste arvestuse tõotab võistlus poodiumikohtadele tulla eriti tihe, sest nädal enne jooksu on juba stardinimekirjas mitmekordne Eesti meister Jekaterina Patjuki, mitmetel tiitlivõistlustel Eesti esindanud Liina ja Lily Luik, eelmise aasta Pühajärve jooksu võitja Marion Tibar, eelmise aasta Delfi Järvejooksude sarja võitja Maria Veskla, Laura Maasik ja teised.

Meestest asub eelmise aasta võitu kaitsma Jaanus Kallaste, kes 2019.aastal võitis ka Delfi Järvejooksude sarja. Kerge see tal olema ei saa, sest jooksma tulevad ka Raido Mitt ja Karel Hussar.

39. jooks ümber Pühajärve on ka 2020.aasta Delfi Järvejooksude sarja esimene traditiooniline jooks. Sarja avanud Harku järve jooks toimus koroonakriisi tõttu kaugosaluse vormis, kus osalejad said kolme nädala jooksul endale sobival ajal teha tiiru ümber Harku järve.

Kuigi alates 1.juulist on lubatud rahvaspordiüritused kuni 1000 osalejaga, on korraldajad Pühajärve ringile minevate osalejate piirarvuks seadnud 500 jooksjat ja kõndijat. Põhjuseks asjaolu, et lubatud 1000 osaleja hulka peavad mahtuma nii jooksul osalejad kui ka korraldajad, vabatahtlikud, lastejooksudel osalejad ja pealtvaatajad.

Enne Pühajärve jooksu toimuvad Pühajärve Puhkekeskuse pargis lastejooksud. Osaleda saavad kuni 12-aastased lapsed. Osalemine on tasuta ja registreerimine toimub jooksupäeval alates kella 10-st. Ligi 300 meetri pikkuse raja start antakse kell 11.

39.jooksu ümber Pühajärve info ja registreerimine, mida saab teha kuni 3.juulini