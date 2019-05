INTERAKTIIVNE KAART | Vaata, milliseid vaateid pakub pühapäeval toimuva Harku järvejooksu rada!

Tallinnas ja Harku vallas kulgevale järveringile on lisaks jooksjatele oodatud ka kõik kepikõndijad, sest 6,6 km pikkune rada sobib ideaalselt ka kõndimiseks. Eelregistreerimise põhjal on osalema oodata üle 600 jooksja ja kepikõndija, kes kõik saavad finišis pärjatud unikaalse medaliga.

Start 6,6 km pikkusele järveringile antakse kell 12 Harku rannas ning favoriidina läheb rajale eelmise aasta Harku jooksu võitja Rainis Mitt.

Kell 11 avavad jooksupäeva Harku järve rannas lastejooksud, kus kuni 12-aastased osalevad 250 m distantsil. Lapsed saavad end kirja panna alates kella 10-st ja osalemine lastele on tasuta.

Kõigile järveringidele on oodatud ka kepikõndijad, igal jooksul lõpetajale medal. 2019. aastal on Delfi Järvejooksude medalid inspireeritud tegevustest, mida saab harrastada sarja kuuluvatel järvedel. Sarja avaetapi, 48. jooksu ümber Harku järve medalil on Eestile palju kuulsust toonud sõudjad.

Sarja peatoetaja Delfi poolt on kõigile sarjale registreerunutele tasuta Ekspress Meedia Kogupakett 3 kuuks (juuni-august, väärtus 29,97 eur). Kogupakett annab ligipääsu kogu Delfi tasulisele sisule. Paketti kuuluvad Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, laupäevaleht LP, Maaleht, Kroonika, Anne ja Stiil, Eesti Naine, Pere ja Kodu, Tervis Pluss, Maakodu, Oma Maitse. Kogupaketti on kasutajal võimalik jagada 4 inimesega.

Seoses 48. jooksuga ümber Harku järve toimub pühapäeval, 19. mail ajutiselt häiritud liiklus Harku vallas Järvekalda ja Hobuseraua teel.

