Delfi Järvejooksude koondarvestuses loeb ka kaugjooks ümber Harku järve

Seoses mais kehtivate piirangutega toimub Harku järvejooks kaugjooksu vormis ja seal paremusjärjestust ei selgitata. Küll aga on koondarvestuses tulemuse kirja saamiseks vaja Harku kaugjooksul osaleda ja oma tulemus kaugjooksu keskkonda üles laadida. Delfi Järvejooksude spordipartner Brooks paneb kõigile sarja lõpetanutele ehk kõigil kolmel jooksule osalenutele auhinnaks 50 € Brooksi raha!

Sarja paremusjärjestus ehk sarja kiireimad selguvad Pühajärve ja Ülemiste järve jooksude aegade liitmisel. Kellel summaarselt kiireim aeg, see on ka sarja võitja. Et aga sarja arvestuses üldse kandideerida, siis lisaks Pühajärve ja Ülemiste jooksude aegadele peab olema kirjas ka Harku järvejooksu osalus.

Delfi Järvejooksude sarja ja etappide info ja registreerimine www.stamina.ee/jarvejooks