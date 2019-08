Žalgirise uus leegionär: unistasin juba aastaid nende ridades mängimisest

24-aastane Hayes liitus Žalgirisega Istanbuli Galatasaray meeskonnast. EuroCupi sarjas olid tema keskmisteks näitajateks lõppenud hooajal 15,7 punkti, 5,6 lauapalli ja keskmiseks efektiivsusnäitajaks koguni 17,8.

"Kuulsin, et peatreener (Šarunas Jasikevicius) on fantastiline. Olen tema ja mängijate arengu kohta ainult head kuulnud," rääkis Hayes Žalgirise kodulehel. "Ühtlasi mängib Žalgiris Euroliigas. Kui sa NBA-s ei mängi, on ainus eesmärk Euroliiga."

"Loodan ise korvpallurina areneda ja paremaks muutuda. Olen väga töökas ja proovin alati endast parima anda," lisas ameeriklane.

Suvel Kaunase tiimiga liitunud Mehhiko koondislane Alex Perez veetis viimase hooaja Türgi kõrgliigaklubis Bandirma Banvitis. Türgi meistriliigas olid tema keskmisteks näitajateks 14,7 punkti ja 5,6 resultatiivset söötu.

"Ausalt öelda olen juba aastaid unistanud Žalgirises mängimisest. Hakkasin sellele mõtlema Riia päevil," rääkis endine Riia VEF-i mängumees. "Õppisin nii meeskonda kui treenerit tundma. Paljud inimesed rääkisid mulle, et see (Žalgirises mängimine) oleks mulle hea samm järgmiseks paariks aastaks. Kui lõpuks see võimalus tekkis, olin väga õnnelik."