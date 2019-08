Žalgirise mängumees Arturas Milaknis: Siim-Sander Venega tegime Eesti korvpalli üle vaid nalja... Aga see on nüüd ka nali!

Arturas, mida Sa tead eesti korvpalli kohta?

Üks parimaid meeskondi on Tallinn Kalev/ Cramo. Ma kuulsin, et nad said VTB play-offi ja võitsid Eesti meistritiitli.

Sa oled mänginud varem kaks korda Kalevi vastu, mida Sa mäletad mõlema mängu, atmosfäär ja Saku suurhalli kohta?

See oli mõned aastad tagasi. Olid rasked mängud, me vist kaotasime. Oli palju rahvast ja kõva lärm.

Siim-Sander Vene mängis varem Žalgirise meeskonnas, kas rääkisite temaga Eesti korvpallist?

Jah, me tegime ainult nalja eesti korvpalli üle. See on nüüd nali. Me lihtsalt rääkisime, mis seal toimub ja pigem koondisest.

Paljud Eesti fännid käisid Euroliiga mängude ajal Žalgirisele kaasa elamas. Kas Sa märkasid neid hallis?

Jah, me nägime mõndasid neist. Oleme väga tänulikud, et nad tulevad Eestist Kaunasesse meid toetama. Nüüd me tuleme Eestisse.

Mida Sa ootad sellelt Tallinna mängult?

Head mängu, head atmosfääri ja... vaatame, mis saab!

Milaknis on sündinud 1986. aastal; Kaunase Žalgirises oli ta 2006-2011 ja 2013-2015. Seejärel viibis ta ühe hooaja Kaasani Unicis ning kirjutas seejärel taas lepingu Žalgirisega - 2016-2019.

Kaunase Žalgiris alustab hooaega Tallinnas 8. septembril Kalev/Cramo vastu, pileteid saab osta SIIT.

Matši korraldab Ekspress Meedia.