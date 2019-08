VIDEO | Vaata, kuidas "ENSV" Kestutis kutsub fänne Kalev/Cramo vs Žalgiris mängule ja suurele loosimisele!

Ka eestlastel on klubis olnud väga suur roll. Meeskonda on juhendanud Jaak Salumets ja tema käe all mängis Gert Kullamäe; põhirivistuses on seisnud ka Siim-Sander Vene ja treeneritööd teinud isa Priit Vene. Nüüd on Žalgirises Kerr Kriisa, keda saab ehk näha ka Tallinnas. Tule ja vaata oma silmaga, kuidas Euroopa tipud Tallinnas uut hooaega alustavad.