VIDEO | Tanel Kurbas kutsub korvpallisõpru 8. septembril Saku Suurhalli.

Kaunase Žalgiris alustab oma hooaega 8. septembril Saku Suurhallis, kus võõrustajaks praegune Eesti meister BC Kalev/ Cramo.

Just Žalgiris on läbi viimaste kümnendite kõige rohkem eestlaste südamesse pugenud klubi. Tulised lahingud erinevates sarjades, erakordsed mängijad, karismaatilised treenerid – kõik see on lubanud neil olla üks Euroopa tugevamaid meeskondi. Ja vägiteod räägivad enda eest: 2018. aasta Euroliiga kolmas, tänavu veerandfinaalis ja mitmekordne Leedu meister.

Ka eestlastel on klubis olnud väga suur roll. Meeskonda on juhendanud Jaak Salumets ja tema käe all mängis Gert Kullamäe; põhirivistuses on seisnud ka Siim-Sander Vene ja treeneritööd teinud isa Priit Vene. Nüüd on Žalgirises Kerr Kriisa, keda saab ehk näha ka Tallinnas. Tule ja vaata oma silmaga, kuidas Euroliiga tippklubi Tallinnas uut hooaega alustab.

Osta pilet SIIT.

Mängu korraldavad Eesti Päevaleht ja Delfi.