VIDEO | Tallinnas hooaega alustava Žalgirise peatreener: kõigil noortel on võimalus põhikoosseisu murda

"Oleme vaid kolm päeva treeninud ning õiget pallitreeningut pole veel teinud. On olnud peamiselt füüsiline ettevalmistus ja traumade ennetamine. Kõik on siiani korralikult tööd teinud," sõnas Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius Leedu ajakirjanikele.

Žalgirisel on hetkel puudu kuus rahvuskoondiste mängijat - viis leedukat ja austraallane Jock Landale. "Jah (see muudab olukorra keerulisemaks - toim.), nagu igal suvel. Tahaksin, et kõik oleks kohal, kuid nii see olukord on," rääkis peatreener.

Pärast Kalev/Cramoga mängu siirdub Žalgiris Türki kontrollturniirile, kuhu sõidab arvatavasti 13-meheline koondis. "Me pole veel koosseisu otsustanud, aga ilmselt läheb 13 meest ja see on noortele mängijatele hea võimalus enda näitamiseks. Põhimehed on küll puudu, kuid positiivne on, et saame noored mängijad üle vaadata," sõnas Jasikevičius.



Peatreener kinnitas, et ta pole ühegi noormängija kohta veel otsust teinud ja kõigil on võimalus põhikoosseisu murda. Teatavasti kuulub kuulsa Leedu klubi koosseisu ka meie noortekoondislane Kerr Kriisa.