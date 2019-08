VIDEO | Šarunas Jasikevicius: Eesti korvpall on meie jaoks alati eriline olnud

"Eesti korvpall on meie jaoks alati eriline olnud," rääkis legendaarne peatreener. "Balti riikidena oleme ikka üksteisele toeks. Teame, et Eestis on korvpall väga populaarne. Seega oleme kindlad, et ootab ees üks hea korvpallimatš Tallinnas. Eestis on palju fänne, kes käivad isegi meid Kaunases vaatamas."

"Mäng Cramoga on üks osa meie ettevalmistusest. Pärast seda alustame ühe kontrollturniiriga. Meil on ju Eesti poiss oma süsteemis olemas. Usun, et see oleks talle vägev kogemus mängida kodupubliku ees," sõnas Jasikevicius Žalgirise noortesüsteemi kuuluva Kerr Kriisa kohta.

Vaata videost, mida Jasikevicius veel Eesti korvpalli ja Kriisa kohta rääkis!

Kaunase Žalgiris alustab hooaega Tallinnas Saku Suurhallis 8. septembril Kalev/Cramo vastu, pileteid saab osta SIIT.

Matši korraldab Ekspress Meedia.