VIDEO | Piilu Žalgirise klubi telgitagustesse: kuidas Leedu hiiu organisatsioon töötab?

"Suurem osa fännidest võivad probleemideta nimetada 12 mängijat ja peatreeneri, aga tihti pole neil aimugi, et ligi sada töötajat annavad igapäevaselt oma panuse Žalgirise edusse," rääkis klubi direktor Paulius Motiejunas. "Mängupäevadel on abistajaid isegi üle 300. Nende pühendumus on aidanud luua selle baasi, mis on pannud miljonid fännid Žalgirisele kaasa elama."

Head vaatamist!