VIDEO | Kaunase Žalgirise korvpalliässad tegid Saku suurhallis esimese treeningu

Žalgirisse kuuluv Eesti noortekoondislane Kerr Kriisa ütles treeningu järel, et võtab igast harjutuskorrast maksimumi, sest kunagi ei tea, kuna ta uuesti põhimeeskonnaga treenida saab. Homse mängu kohta ütles Kriisa: "Loodetavasti saan pisut mängida ja me võidame. Eesti jaoks on suur asi Žalgirisega mäng, sest seda juhtub harva. Homme on kindlasti väga palju inimesi vaatamas."

Vastasseis Euroliiga tippklubi ja valitseva Eesti meistri vahel toob Saku Suurhalli pilgeni täis, lõvisoa esimesest tasandist on välja müüdud, teisel tasandil avati lisasektorid.

Mäng Saku suurhallis algab pühapäeval kl 17, ürituse korraldab Ekspress Meedia.