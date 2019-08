VAATA Delfi TVs: korvpallifilm, kuidas terve Leedu valmistus 2011. aastal Euroopa meistritiitliks ja... kuidas unistus purunes

Filmi tutvustuseks on kirjutatud levitaja kodulehel südamlik ja kaasahaarav eellugu: "Pidu korvpallimaal. Leedu, mis on tõenäoliselt ainus riik maailmas, kus korvpall on religioon, korraldab aasta kõige olulisemat korvpallisündmust – Euroopa korvpalli meistrivõistlusi ehk EuroBasket 2011. Rahva suurimaks uhkuseks on Leedu rahvusmeeskonna pikaajaline võidutraditsioon. Terve Leedu ootab ainult kulda. Meeskonna staarmängija Linas Kleiza on paraku raske vigastuse saanud ega osale meistrivõistlustel. Mängijad üritavad liidri puudumist kompenseerida pühendunud treeneriga, kes teeb kõvasti tööd meeskonnavaimu ja võidutahte julgustamiseks ning Londoni olümpiamängudel koha kindlustamiseks. Dokumentaalfilm jälgib EuroBasket 2011 intensiivset ettevalmistust riietusruumist alates ning on tunnistajaks kõigile väljakutsetele, millega mängijad kokku puutuvad – nii dramaatilistele kui ka koomilistele. Lõpuks saabub energiat tulvil mängupäev. Fännid ootavad meeskonna võitu. Pärast kuudepikkust ettevalmistust, pingeid ja tohutut survet on terve riigi saatus nüüd kaheteistkümne mehe õlul... Kuid saatusel on varuks keerdkäik ning meeskond peab pingutama, et uuesti oma rahva kangelaseks tõusta."

Eesti korvpallisõprade järgmine kokkupuude Leedu korvpalliga on 23. augustil, mil toimub Kalev/Cramo vs Kaunase Žalgirise pressikonverents ning Leedu klubi esindab meeskonna kauaagne mängija ja nüüdne spordidirektor Robertas Javtokas. Samuti osaleb pressikonverentsil Žalgirisega hooajaks valmistuv Kerr Kriisa.

Kalev/Cramo vs Kaunase Žalgiris kohtumine on Saku suurhallis 8. septembril kl 17.