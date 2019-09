TIPPHETKED | Kalev/Cramo kaotas Tallinnas suurelt Kaunase Žalgirisele, Kriisalt resultatiivne mäng

Kalev/Cramo - Žalgiris

Mäng läbi, Žalgiris võitis 95:71.

Jasikevicius paneb Kriisa esimesel võimalusel mängu. Vaatame, kas Kriisa suudab oma 10 punktile lisa tuua.

3.37 lõpuni, külalised on 88:63 ees.

Žalgiris unustab kahel korral järjest Coleby korvi alla ära ja Kalevi keskmängija paneb pealt. Tal on nüüd Eesti klubi parimana koos 12 punkti ja 6 lauapalli. 7.24 mängu lõpuni, Žalgiris juhib 76:56.

Kolmas veerandaeg läbi, Žalgiris on peal 71:49.

Nüüd kalevlased mitu korda järjest puterdanud ja valesööte andnud. Žalgiris juhib poolteist minutit enne kolmanda veerandi lõppu 69:42.

Kalev on kolme ja poole minutiga visanud 13 punkti ning asjade selline käik pole Jasikeviciusele sugugi meeltmööda. See, et Žalgiris on sama ajaga visanud sama palju punkte, pole seejuures oluline.

Ja veel kaks punkti Kriisalt juurde. Eestlane libises, aga säilitas tasakaalu ning suutis neljalt meetrilt tabada. Siis Kriisalt veel nurgast kolmene otsa ja tal on koos 7 punkti. Žalgiris on 6.30 enne kolmanda veerandi lõppu 59:39 ees.

Ja Kriisa tänased esimesed punktid on kirjas! Eestlaselt korralik läbiminek ja pehme vise.

Teine poolaeg algas ja Kriisa on taas Žalgirise algviisikus.

Žalgiris on tabanud lausa 62 protsendiga. Milaknis on visanud 10 punkti, Mantas Jogela 8. Kriisa arvel on 11 ja poole minutiga 0 punkti, 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu ja 2 pallikaotust. Kriisa on peale visanud ühe korra, aga kolmene läks mööda.

37 protsendiga väljakult tabanud Kalevile on Coleby toonud 6 punkti, Janari Jõesaare arvel on 4 silma.

Esimene poolaeg läbi, Žalgiris võitis esimesed 20 minutit 46:29.

Kalevi mängijad tegutsevad üsna ühtlaselt, kuid särata. Seni on parima mulje jätnud tsenter Dwight Coleby, kes on kogunud 6 puniti ja 5 lauda.

Kriisa tuleb kolmeks ja pooleks minutiks platsile ja vahetab Jokubaitise välja, Viimane sai oma tööga väga korralikult hakkama. Seis on Kalevi kahjuks 23:38.

Milakniselt veel üks tabav kolmene ja Kerr Kriisa konkurendilt Rokas Jokubaitiselt tabav keskpositsioonivise. Kalev on 5.18 enne poolaja lõppu 20:32 taga.

Veel üks kolmene Žalgiriselt ja seitse minutit enne kolmanda veerandi lõppu on Kalev 20:25 taga.

Arturas Milaknis näitas vahepeal oma klassikat - lõige alt üles kolmese joone taha, saab palli ja kiire vise. Mõistagi kolm punkti.

Kalevi resultatiivseim on Dwight Coleby 4 punktiga, eestlased kahjuks eriti silma paistnud pole. Žalgrisele on Martynas Geben toonud 6 punkti.

Esimene veerandaeg läbi, seis on 16:16.

Kriisa alustas Žalgirise särgis ebalevalt, tehes kiiresti kaks pallikaotust, kuid elas iga minutiga mängu praemini sisse ning esimese kaheksa minutiga jäi ta arvele ka kaks resultatiivset söötu.

Kolm minutit esimese veerandi lõpuni, Kalev on ees 12:10. Kriisa on endiselt platsi, aga punktiarvet ta avanud pole.

Kolm ja pool minutit mängitud, Kalev on Jacksoni ja Kirsingu kolmeste abil 8:2 ette läinud.

Skoori avab Thomas Walkup.

Mäng on alanud!

Žalgirise algviisik: Kriisa, Thomas Walkup, Karolis Lukosiunas, Erikas Venskus, Zach LeDay.

Kalevi algviisik: Antino Jackson, Aigars Škele, Tanel Kurbas, Kristjan Kitsing, Dwight Coleby.

Käib mängijate tutvustamine. Ühtlasi on selge, et Kriisa jookseb platsile juba algviisikus!

Soojendus on lõppemas.

Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande, aga kellel liikuvat pilti võimalik vaadata pole, siis hoiame huvilisi mänguseisuga kursis ka blogi vahendusel.

Tere õhtust kõikidele korvpallisõpradele! Kalevi ja Žalgirise mänguni on jäänud vaid pool tundi.