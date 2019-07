Suure mängu ootuses: Šarunas Jasikevicius ja Roberts Štelmahers - kaks suurt mängujuhti, kaks karmi treenerit

Štelmahers oli selleks ajaks jõudnud Lätit esindada 1997. aasta EM-finaalturniiril, lisaks oli ta kolmel korral (1996-1998) tulnud Riia ASK/Broceni ridades kodumaa meistriks. ASK juures sai 1990. aastal alguse ka Štelmahersi meistriliiga karjäär. 1990ndate lõpus avanesid ka välismaa uksed: kõigepealt lühidalt Saraatovi Avtodor, siis Poolas Zielona Gora ja Wroclawi Slask.

2000. aastate alguses hakkas meeste auhinnakapp täienema. Jasikeviciuse tipphetked: neli Euroliiga võitu (2003 Barcelonaga, 2004-2005 Tel Avivi Maccabiga ja 2009 Ateena Panathinakosega), 2003. aasta EM-kuld koos finaalturniiri MVP auhinnaga ja 2007. aasta EM-pronks. Ta jõudis ära käia ka NBA-s (2005-2007 Indiana Pacersis ja Golden State Warriorsis), kus läbilööki siiski ei tulnud.

Mida on vastu panna Štelmahersil? ULEBi karikasarja võit (2005), Leedu meistritiitel (2006) ja kaks Balti liiga võitu (2006, 2007). Kõik Lietuvos rytase ridades. Seal veetiski ta oma edukaimad aastad.

Video Štelmahersi karjäärist:

Stiililt ja gabariitidelt olid Jasikevicius ja Štelmahers üpris sarnased. Pikkust natuke üle 190 cm, kehaehituselt oli leedulane pisut jässakam.

Kumbki polnud eriline pallikiigutaja, meeleldi visati ka ise peale. Jasikeviciuse leivanumber oli pick’n’roll-i mäng. Isegi tema karjääri lõpus ei suutnud leedulased leida ühtegi teist tagameest, kes oleks suutnud tsentrile Jonas Valanciunasele palle korvi alla sokutada. Ja kui sööta ei saanud, võis Jasikevicius kaks punkti ise nelja-viie meetri pealt ära lahendada.

Tema söödunumbrid polegi midagi erilist, aga subjektiivne hinnang ütleb, et 2000. aastatel olid statistikud resultatiivsete söötude kirja panemisel kitsimad. Kogu hooaja lõikes jäi Jasikeviciuse söötude tippmargiks Euroliigas 5,6 (2000/2001), aga tihti algas see number kolmega.

Jasikeviciuse Euroliiga karjääri TOP10 hetked:

Štelmahersiga oli sama lugu. Isegi 30-minutilise mänguaja jooksul ei suutnud ta Euroliiga või ULEB Cupi tasemel keskmiselt nelja resultatiivse sööduni jõuda. Läti meistriliigas oli 1990. aastate keskel muidugi lihtsam, seal jagas ta neid tavaliselt 5-6 vahel.

Loe veel

Mõlemad olid ohtlikud ka kolmesejoone tagant. Jasikevicuse kahe- ja kolmepunktivisete osakaal oli Euroliigas sisuliselt 50-50 ja kaugvisete protsendiks jäi igati korralik 39,4. Štelmahers viskas samuti palju kolmeseid, aga tema protsendid kõikusid rohkem ja eurosarjade keskmine jäi 34,6 protsendi peale. See number teeb lätlasele pisut liiga, vastastel oli vaja tema kätt karta ka meeter kolmesejoonest eemal.

Štelmahers lõpetas karjääri 2009. aastal, Jasikevicius pidas vastu 2014. aastani. Et neile meeldis otsustada, mis platsil sünnib, otsustasid nad kohe seda teha ka väljaku kõrval. Šarasest sai 2014. aastal Žalgirise abitreener, pealikuks ülendati ta 2016. aasta jaanuaris. Edasine on ajalugu: neli Leedu meistritiitlit ja 2018. aasta Euroliiga kolmas koht.

Jasikeviciuse treeneritöö analüüs:

Štelmahers sai oma esimesed ristsed Lietuvos rytase abitreenerina, farmklubi Perlas andis talle ka peatreeneri kohustused. Alates 2010. aastast on ta olnud Läti koondise abitreener ja endiselt on õhus võimalus, et Štelmahersist saab uus Läti koondise juhendaja. Tema konkurent on nimekas itaallane Andrea Trinchieri.

Klubitasandil tuli järgmine samm 2011. aastal, kui Štelmahersi palkas Pasvalyse Pieno žvaigždes. Viienda kohaga jõuti eesmärgile päris lähedale ja järgmisel suvel napsas Läti tippklubi Ventspils ta endale. 2014. aastal tuli Läti meistritiitel ja FIBA eurosarjades tüüris Štelmahers Ventspilsi mitmel korral 16 parema sekka.

Tema treenerikarjääri suurim saavutus on aga 2016. aastal Valmiera Läti meistriks viimine. Eelmisel aastal Ventspilsist kinga saanud Štelmahers asus Põhja-Läti klubi etteotsa jaanuaris ja kevadises finaalis pandi mängudega 4:3 kotti Riia VEF. Ei varem ega hiljem pole tiitel Riiast või Ventspilsist välja läinud. Paistis, et nõudlik ja konkreetne stiil toob tulemusi.

Pärast suurt hetke siirdus Štelmahers Poola klubi Slupski Czarni etteotsa, kus varem töötas Donaldas Kairys. Läks nii ja naa – põhiturniiril piirdusid tema hoolealused kaheksanda kohaga, aga veerandfinaalis üllatati põhiturniiri võitjat Wloclaweki Anwili. Medalini erinevalt Kairyse ajast siiski ei küünditud.