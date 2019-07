Moskva CSKA juhendaja valiti Euroliiga parimaks treeneriks, Tallinnasse saabuv Šarunas Jasikevicius jäi kolmandaks

Itoudise jaoks oli see teine Euroliiga triumf CSKA eesotsas viimase viie aasta jooksul. Aleksandr Gomelski nimelist parima treeneri auhinda valivad välja kõigi 16 Euroliigas osaleva meeskonna peatreenerid. Ainsaks tingimuseks on, et ükski treener ei tohi iseenda eest hääletada.

Itoudise järel teenis teise koha Istanbuli Anadolu Efesi finaali tüürinud Ergin Ataman, kolmandaks jäi Kaunase Žalgirise loots Šarunas Jasikevicius.

Itoudisest sai neljas mees Željko Obradovici, Pablo Laso ja Ettore Messina järel, kes vähemalt kaks korda Euroliiga parimaks treeneriks valitud.

