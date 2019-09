Kerr Kriisa: jäin mänguga rahule, aga nüüd ei saa mõelda, et elu on ilus

Kriisa tunnistas, et kodupubliku tähelepanu ja algviisikusse edutamine ajasid teda natuke sabinasse.

"Enne mängu närveerisin ikka. Algus oli rabe, aga mängu käigus läks see ära ja mul hakkas platsil mugavam. Kokkuvõttes usun, et saan rahul olla küll. Eks see, kui Jasikevicius kiidab, annab muidugi enesekindlust. Kes ei tahaks, et Šarunas sinuga rahul oleks. Olen trennides ka paar korda ennast näidanud ja tööd teinud. Samas saa selle kümne punkti peale mõelda, et elu on ilus. Homme ei mäleta seda mängu enam keegi, töö hakkab nullist pihta," rääkis ta pärast Saku suurhallis peetud mängu.

"Tegemist oli sõprusmänguga. Mõlema klubi jaoks oli see hea, sai uusi asju ja koosseise proovida," lisas ta.

Kuigi paar nädalat tagasi teatas Žalgirise spordidirektor Robertas Javtokas, et Kriisa sõidab esindustiimiga ka Türgi turniirile, siis asjalood muutusid ja eestlane jääb hoopis Kaunasesse ning harjutab duubelvõistkonnaga.

"Täpselt ei teagi, kas see oli esialgne plaan. See ka mõjutas, et (Martynas) Geben tuli koondisest tagasi. Lisamees jälle juures. Väga ei kripelda, kohe ei saa suurt ampsu ka võtta. Aga loomulikult oleks kihvt olnud kaasa sõita," selgitas Kriisa.