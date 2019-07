Kaunase Žalgiris: On variant, et Kerr Kriisa alustab hooaega põhimeeskonnaga ja tuleb ka Tallinnasse Kalev/Cramo vastu mängima

Kiverise sõnul veetis Kerr eelmise hooaja Žalgirise teises koosseisus Leedu teises liigas. "Ta algus oli natuke aeglane, kuid hooaja käigus sai ta mänguaega keskmiselt 20 minuti kohtumises," lisas ta.

"Ta viskas Leedus keskmiselt 6,5 punkti mängus ja andis 3,2 söötu. Ta lõi kaasa ka Žalgirise U18 meeskonnas, kus nad võitsid omaealiste Euroliiga kvalifikatsiooniturniiri Kaunases ja pääsesid finaali. Siis oli ta meeskonna tõeline liider ja valiti Kaunases turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks."

Kiveris sõnul võib Kriisa hooaja alguses liituda Žalgirise esindusmeeskonnaga, aga eelkõige sellepärast, et põhimehed on Leedu koondisega MMil.

"On ka võimalus, et Kerr tuleb ka Tallinnasse, aga midagi täpsemat on raske öelda enne treeningute algust. Esindusmeeskond koguneb meil augustis."

Hetkel on Žalgirisel uueks hooajaks leping järgmiste meestega: Paulius Jankunas, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis, Arturas Milaknis, Lukas Lekavicius, Martinas Geben, Laurynas Birutis, Rokas Jokubaitis, Thomas Walkup, Jock Landale, Nigel Hayes. Treenerid on samad, mis eelmisel hooajal - Šarunas Jasikevicius, Darius Maskoliunas, Tomas Masiulis.

Leedu koondisega on seotud Jankunas, Ulanovas, Geben ja Lekavicius.

Euroliiga tipp Kaunase Žalgiris alustab uut hooaega Tallinnas 8. septembril, mil kohtuvad Kalev/Cramoga.

Kohtumise korraldab Ekspress Meedia, pileteid saab SIIT.