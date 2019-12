Kas tuleb kümnes kaotus järjest? Kaunase Žalgiris jäi Euroliiga matši eel olulisest mängijast ilma

Tagamees Marius Grigonis jääb jalaoperatsiooni tõttu veel mõneks ajaks eemale, värskelt liitus laatsaretiga ka hüppeliigest vigastanud austraallane Jock Landale. Austraallane Bayerni vastu platsile ei jookse, säärevalu kurtnud Edgaras Ulanovase mängukõlbulikkus pole veel selge.

Landale ja Grigonis on sel hooajal olnud Žalgirise suurimad skooritegijad, mõlema arvele on jäänud keskmiselt 11,5 punkti.

"Ma ei oska täpselt öelda, kui tõsine Landale'i vigastus on, aga paistab, et mitte nii halb kui (Rokas) Jokubaitisel," rääkis Jasikevicius Žalgirise Youtube'i kanalile. 19-aastane Jokubaitis on Žalgirise eest Euroliigas kaasa teinud vaid kolm kohtumist.

Et üheksamänguline kaotusteseeria Euroliigas pikemaks ei veniks, rassisid Žalgirise mängijad pallisaalis ka jõulupühade ajal. Jasikevicius andis hoolealustele pärast pühapäeval Leedu liigas saadud võitu Kerr Kriisa koduklubi Prienai ühe puhkepäeva, 24. detsembril kutsuti võistkond taas kokku.

Žalgirise tänane vastane Müncheni Bayern on kuue võidu ja üheksa kaotusega 13. kohal.