Kas Tallinnasse tuleva Kaunase Žalgirise ridades võib näha ka Kerr Kriisat?

Žalgirise peatreeneri Šarunas Jasikeviciusega veel Kriisal pole oma rollist uuel hooajal rääkida õnnestunud. "Praegu on ta puhkusel, eks hiljem jõuab arutada."

Žalgiris alustab uut hooaega Tallinnas, kui 8. septembril minnakse vastamisi Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramoga. Kas nende ridades võib Tallinnas näha ka Kriisat? "Eks ole näha. Lootust annab see, et mitmed põhimängijad on samal ajal mängimas korvpalli MM-il."

