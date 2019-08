Kalev/Cramo vs Kaunase Žalgiris: tule saali ja võida puhkusereis kahele Türki

Euroopa korvpalli tippmeeskond Žalgiris avab oma uue hooaja Tallinnas. Meeskond koguneb esmakordselt sel nädalal ja enne Tallinnasse tulekut peetakse vaid üks kohtumine Leedus kinniste uste taga.

8. septembril Tallinnas on mõlema meeskonna hooaja avalöök täiskoosseisudes, kui jätame kõrvale Leedu koondise mängijad, kes on MMil Hiinas.

„Žalgirisel on suur rõõm mängida Tallinnas. Oleme läbi viimaste hooaegade saanud Eestist väga palju toetust, tuhanded Eesti fännid on käinud Žalgiris Arenal meie kohtumisi vaatamas. Tahame oma Eesti-toetajatele midagi ka vastu anda ja selleks on korralik etendus Tallinnas, meie fännide kodus,“ lausus Žalgirise klubi tegevjuht Paulius Motiejunas.

Kõigi Kalev/Cramo vs Žalgiris mängule pileti ostnute vahele on Novatours välja pannud 1500eurose pakettreisi Türki. Võitja kuulutatakse välja 8. septembril suure avamatši raames.

Reis Türki toimub 2020. aasta suvel.

Kohtumise korraldab Ekspress Meedia, piletid on müügil SIIN.