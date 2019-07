Kalev/Cramo ja Žalgirise mängude ajalugu: pikk ootus ja unustamatu võit Saku suurhallis

Tõsi, septembris peetav kohtumine on kontrollmäng ja ühegi liiga arvestusse see ei lähe, aga Eesti korvpalli seisukohast on ikkagi tegemist olulise sündmusega.

Milline on Kalev/Cramo ja Žalgirise omavaheline ajalugu?

2000. aastate keskel ja lõpus mindi korduvalt vastamisi nüüdseks tegevuse lõpetanud Balti liigas. Aastaid pidid kalevlaselt väljakult lahkuma kaotusega, aga 2009. aasta veebruaris suutis Kalev/Cramo kodusaalis Žalgirist võita koguni 84:57.

Tegemist oli hooajaga, kus Kalev/Cramo sai kokku klubi ajaloo ühe vägevaima koosseisu. Eestlaste tuumikus olid Kristjan Kangur, Gregor Arbet ja Valmo Kriisa, välismaalastest jooksid platsile John Linehan, Nate Fox, Kevin Lyde ja Josh Pace.

Fox ja Lyde olidki 14 punktiga Kalevi resultatiivseimad.

Žalgiris vaevles aga finatsprobleemide küüsis ja võistkond toetus leedulastele. Jonas Maciulis Tallinnas ei mänginud, küll olid kohal Mantas Kalnietis, Arturas Milaknis ja Paulius Jankunas. Kaks viimast on nende rivistuses siiani.

Seejärel kohtuti aastatel 2009-2012 VTB Ühisliigas. Kolme hooaja peale jäi saldo Žalgirise kasuks 6:0.

Viimane omavaheline mäng toimus 2012. aasta märtsis Kaunases, kodutiim jäi peale 97:65.





Žalgirise koosseis oli võimas: Marko Popovic, Mantas Kalnietis, Milovan Rakovic, Paulius Jankunas, Robertas Javtokas, Mindaugas Kuzminskas ja Sonny Weems.

Kalevi resultatiivseim oli selles matšis Gregor Arbet 15 punktiga, põhiraskust kandsid ka Tanel Sokk, Gert Dorbek, Armands Škele ja Bamba Fall. Treenerid olid vastavalt Aleksandar Trifunovic ja Aivar Kuusmaa.