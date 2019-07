Kalev Kruusi Kaunase Žalgirise unistuse põhiviiskus on nii Kullamäe, Jasikevičius kui Sabonis

Mis teeb Žalgirisest eestlaste jaoks nii erilise klubi?

Ma arvan, et põhjusi on selleks mitu. Žalgiris on olnud aastakümneid meie jaoks pildis, me teame neid mängijaid ja oleme saanud ka headel aastatel neid endiga võrrelda. Kindlasti on eriline see, kuidas Žalgiris tänapäeval majandab. Kogu klubiline pool, noored ja järelkasv, esindusmeeskond ja kuidas suheldakse fännidega. Vähemalt mulle toob nende mängupäev sisse samasuguse kerge ärevuse nagu mul oli 10 aastase poisina Kalevi mängudel. See kõik, mis nad teevad, tundub siit eemalt kuidagi nii õige ja paneb heas mõttes kadedust tundma.

Sellisel tasemel teist korvpalliklubi Baltikumis pole. Tore on ka see, et Žalgiris pole oma naabritesse kunagi ülbelt suhtunud. Eestlastele ja lätlastele on seal antud võimalusi ja antakse ka edasi.

Mis ajast Sina Žalgirise tegemisi hoolikalt jälgid? Kes on esimene kangelane, keda mäletad?

Juba N. Liidu meistrivõistluste ajast jälgin neid. Loomulikult tulevad sellest ajast esimesena meelde Arvydas Sabonis ja Rimas Kurtinaitis. Kohe meenub Sabonise poolt lõhutud korvilaud Kalevi hallis.

Meenub ka Kurtinaitise käepael ja kolmesed. Arvan, et paljud noored pidasid seda käepaela mingiks maagiliseks abimeheks...

Mäletan ka hetke Kalevi spordihallis, kui Žalgirise mängijate pingirea kõrvale pandi veel paar lisatooli ja sinna istusid lennukipiloodid - Žalgiris käis viimastel N. Liidu meistrivõistluste mängudel juba oma lennukiga.

Mida on Eesti korvpalli rahval neilt õppida?