Hooaeg 1993/1994 ehk kuidas Jaak Salumets aitas Žalgirise taas üles ehitada ja kuidas meeskond valusalt Euroliiga ukse taha jäi

Kõik otsused, mis sai tehtud, realiseerusid igapäevases töös. Tuli taastada usk nende meeste sisemuses, et nad on võimelised tegema jälle kvaliteetselt igapäevast tööd. Tuli taastada usk sellesse, mida me tegime ja selle me ka saavutasime.

Hooaeg lõppes Leedu meistritiitliga. Kui raskelt see tiitel tuli ja missugusele kohale oma karjääris selle asetaksite?

Tuli ikka raskelt. Finaali vastaseks oli Kaunase Atletas, kus oli koos Leedu tulevik. Lisaks olid mõned meie juhtivad mängijad vigastatud. Esimese mängu kaotasime kindlalt. Järgmised kolm mängu ja finaali võitsime 3:1. Kogu meeskond näitas tõelist Leedu sisu. Tulemuse poole pealt oli see lihtsalt üks samm, mis lõppes positiivse sisetundega. Ma tõdesin veelkord, et korvpall Leedus on, oli ja jääb teiseks usuks katoliikluse kõrval!

Mis on kõige eredamad mälestused sellest hooajast?

Vastasseis Efes Pilseniga Euroliigas (viimane play-off voor enne põhiturniiri – toim). Koduse mängu kaotusime 17 punktiga ja sellele järgnes mäng Türgis, mis lõppes pluss 15 meile.

Pärast mängu kohtusin vastaste klubi presidendiga, kes õnnitluste kõrval ütles vabandades: „Neil oli seda võitu rohkem vaja.” Kohtunikud tegid terve mängu oma tööd korralikult, kuid mängu lõpufaasis tegid kaks vilest, mis justkui ei mõjutanud mängu tulemust. Juhtisime juba 19 punktiga, kuid need samad kaks vilet lõpetasid mängu täpselt tulemusega, mis lubas kodumeeskonnal kaotada mängu turvaliselt ehk 15-punktilise vahega.

Pärast hooaja lõppu 1994. aastal naasite Eestisse. Mis põhjustel otsustasite peatreenerikarjääri just Eestis jätkata?

Olin liiga palju andnud korvpallile. Pere vajas mind rohkem kui korvpall sel hetkel.

Mida tollest hooajast kõige rohkem õppisite?

Seda, et olin juba väljakujunenud treener. Sain veelkord kinnitust – mitte korvpalli ja taktikalised oskused ei tee tulemust, vaid kogu koosluse vaimsus. Veelkord, vaimsus on see, mis loob eelduse tulemusele. Alles siis tulevad mängu muud komponendid.

Kaunase Žalgiris alustab uut hooaega 8. septembril, kui Saku Suurhallis minnakse vastamisi Eesti valitseva meisterklubi BC Kalev/Cramoga.