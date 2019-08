FOTOD | Žalgirise spordidirektor Javtokas: Kerr Kriisa on metsik, ta meenutab mulle Jasikeviciust

„Kerri side esindusmeeskonnaga sõltub treenerite otsustest. Anname talle võimaluse. Aga mäng Kalev/Cramoga ei saa mingilgi moel otsustavaks. Ei ole nii, et kui ta mängib Tallinnas hästi, saab ta põhivõistkonda. Võtame Kerri kaasa ka Türgis peetavale kontrollturniirile, ka seal ei saa me kasutada MM-il kaasa tegevaid mängijaid,” rääkis Leedu korvpallilegend.

„Kerri jaoks on eelkõige tähtis mängida, mitte ainult treenida. Pole mõtet teda viie minuti kaupa solgutada, sest ta tema keha pole veel Euroliiga jaoks valmis. Võib-olla ta tõestab, et mul pole õigus. Mõistlik on tal lasta duubelmeeskonnas mängida. Kasutame nagunii paremaid noori esindustiimi treeningutel, et harjutuskordade kvaliteeti tõsta,” lisas Javtokas.

Omavanuste seas on Kriisa aga spordidirektorile hea mulje jätnud. Javtokase hinnangul jätab noor mängujuht väljakule kõik, mis võimalik ja tihti tundub, et Kerr on platsil igal pool.

„Aga ta on veel noor ja peab palju asju õppima. Ta on metsik – see on omadus, mis meenutab mulle (Žalgirise peatreener) Šarunas Jasikeviciust. Näen teda tulevikus kõrgel tasemel mängimas. Kerr suudab luua tiimikaaslastele olukordi, aga ta teeb endiselt liiga palju vigu selles mõttes, et ta söödab liiga palju. Loomulikult on tal veel vaja liha luudele,” sõnas Javtokas.

Lisaks Kriisale tulevad koos Žalgirisega Eestisse veel viis-kuus noormängijat. Kui MM-il kaasa tegevad pallurid (lisaks Leedu koondislastele ka austraallane Jock Landale – A.K.) välja arvata, peaks Tallinnas oma oskusi näitama ka kõik vanemad tegijad.