FOTOD: Kaunase Žalgirise juht kirjeldas Eesti ettevõtjatele, kuidas vabaneti võlgadest ja jõuti Euroopa tippu

Žalgirise klubi juhi esinemine on üks osa Žalgirise Tallinna-külaskäigust. Lisaks pühapäevasele mängule ning laupäevasele esinemisele, on neil kavas veel ka näidistreening noorkorvpalluritele.

Motiejunas meenutas, kuidas ta mõni aasta tagasi võlgades klubi üle võttis ning selle äriettevõtte moodi tööle pani. Nüüd juhib klubi juhtkond mitte vaid Euroopa korvpalli tippmeeskonda, vaid jalgpalliklubi, e-spordi tiimi ning Kaunase Arenat, kuhu mahub korvpalli vaatama 15 500 inimest. Vabanetud on hiigelsuurest võlast ning igat hooaega alustatakse nullist, mitte eelmise hooaja kohustuste klaarimisega.

Ligi tund kestnud esinemise jooksul rääkis klubi tegevjuht, kuidas Kaunase meeskond konkureerib tiimidega, kelle eelarve on kordi suurem ning mängijavalik laiem. Samuti pühendas ta eestlased detailidesse, kuidas nad koos peatreener Šarunas Jasikeviciusega mängijaid valivad, neid hindavad ning arendavad. Pikemalt peatus ta koostööl omavalitsuse, riigi ning ettevõtjatega, rääkides, kuidas nad on teinud üksikasjadeni minevaid uuringuid, et teada saada, kui suur on reklaamikohtade väärtus Žalgirise särgil ning reklaampindadel. Ta tõi näiteks, et neil on üle kümne partneri, kellele on antud kasutada meeskonna nimi, et teenida tulu nii klubile kui nime kasutavale ettevõttele.

Kaunase Žalgirise meeskond alustab uut hooaega Tallinnas Kalev/Cramo vastu, mäng algab Saku suurhallis pühapäeval kl 17.