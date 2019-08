DELFI VIDEO | Sander Raieste esmamulje Kalev/Cramost: olin üllatunud, et Štelmahers teeb meiega jõusaalis harjutused kaasa

"Tööd on juba mingil määral tehtud, kõik on täies hoos. Aga praegu on rõhk rohkem füüsilisel ja aeroobsel trennil. Pallisaalis on rohkem viskamist olnud, sellel nädalal oleme esimesed kontaktitrennid ka teinud. Vaikselt oleme viis-viieni jõudmas," rääkis 20-aastane Raieste videointervjuus.

Raieste sõnul on Kalev/Cramo puhul üllatav, et peatreener Roberts Štelmahers teeb ka ise jõusaalikava kaasa. "Kava on erinev, aga tema ja abitreener on meiega kogu aeg koos. Ma ei ole temal silma peal hoidnud, lasen treeneril rahus olla.

Vaata lisaks videost, milline mulje on Raiestel jäänud Kalev/Cramost tervikuna ja millele ta suvel kõige enam rõhku pani!