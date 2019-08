DELFI VIDEO | Kerr Kriisa: kui Jasikevicius saali astub, hakkab pulss kiiremini tööle

18-aastane Kriisa tunnistas Delfile antud intervjuus, et tal tuleb esmalt lähinädalatel Leedus kõvasti trenni teha, et üldse Žalgirise ja Kalevi mängule pääseda. "Praegu räägite küll, et ma mängin ja mängin, aga ega niisama ei saa midagi. Tuleb ikka vaeva ka näha," sõnas ta.

Algaval hooajal peab Kriisa peaeesmärgiks näidata head mängu Leedu esiliigas. "Kuna ma pole leedukas, saab mul vaid ühes liigas litsents olla. Olen ilmselt esiliiga meeskonnas." Tugevaimas eurosarjas kaasalöömise kohta sõnas ta: "Euroliigale ma ei mõtle, pole vaja endale mõttetuid lootusi ja ootusi panna."

Žalgirise treeningutes Kriisa sõnul midagi väga erilist ei ole, kuid treenerid on küll karmid: "Kui ta (peatreener Šarunas Jasikevicius - toim) saali astub, siis ma ei tea, kuidas teistel, kuid mul paneb küll pulsi natuke kiiremini tööle. Karm mees on ta kindlasti."