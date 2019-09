DELFI VIDEO | Jasikevicius viskas Kriisa üle nalja: ta mängis liiga hästi ja sõidab nüüd koju

Kriisa alustas täna algkoosseisus ning kogus 20 minutiga 10 punkti ja kaks resultatiivset söötu.

Jasikevicius tänas mängu järel Eesti publikut sooja vastuvõtu eest. Kriisa kohta sõnas ta: "Kerr nägi välja nagu veteranmängija. Olen tema üle õnnelik, et ta sai oma kodupubliku ees mängida. Ma arvan, et Eestil on väga andekas mängija, meil on suur õnn, et ta on meiega."

Küsimusele, kas Kriisa sõidab ka meeskonna järgmisele turniirile Türki, vastas Jasikevicius: "Ta on lõpetanud. Ta mängis liiga hästi. Võttis teistelt mänguaega ja läheb nüüd tagasi Kaunasesse, kus hakkab treenima juunioridega."

Kuidas võttis peatreener aga üldiselt kohtumise kokku? "Meie eesmärk on iga mänguga paremaks minna. See oli alles meie kolmas mäng. Võime olla enda esituse üle õnnelikud. Kõige tähtsam, et pallurid saavad teineteisega ja süsteemiga tuttavaks. Suur tänu Eesti fännidele ja meil olid siin paar suurepärast päeva. Aitäh sooja vastuvõtu eest," rääkis Jasikevicius.